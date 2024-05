Calcio Giovanile Under 15. La New Team si laurea campione provinciale battendo 3-1 la Giovanile Gela

La New Team Caltanissetta s’è laureata campione provinciale Under 15 di calcio per la stagione 2023/2024. In finale i ragazzi di mister Cataldi hanno sconfitto 3-1 la Giovanile Gela in una gara piuttosto equilibrata che i nisseni hanno conquistato alla distanza. Il match, giocato davanti ad una buona cornice di pubblico, s’è disputato sul campo neutro di Riesi.

A fine gara, in un clima di assoluto fair play, è avvenuta la cerimonia di premiazione. Presente il Delegato Provinciale Giorgio Vitale, il Componente Provinciale Gandolfo Pepe, il Fiduciario dei Campi Sportivi Giovanni Seminara e l’impiegato Provinciale Andrea Cali.