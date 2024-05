BMW Motorrad presenta il nuovo CE02

(Adnkronos) – Nasce il nuovo scooter BMW CE02 totalmente elettrico pensato per i centri urbani a circa due anni di distanza dal CE 04.

Il nuovo BMW CE 02 rappresenta una nuova porta di accesso al mondo delle due ruote BMW Motorrad. È elettrico e si rivolge soprattutto ai giovani e ai giovanissimi, 14 anni, è la prima volta per BMW, e non è né una e-motorbike né un e-scooter.

Il CE 02 può essere guidato anche da chi si affaccia al mondo delle 2 ruote per la prima volta, a 16 anni, grazie ad una potenza massima di 11 kW (15 CV) ma il nuovo eParkourer dispone anche della versione da 4 kW (5 CV) adatto ai ragazzi di 14 anni. Il motore più potente ha una velocità massima di 95 km/h mentre l'autonomia è di oltre 90 km. Il peso è assolutamente contenuto perchè si parla di appena 132 Kg (versione da 11 kW) o 119 kg (versione da 4 kW) mentre l'altezza ridotta della sella è di soli 750 mm. Una volta alla guida puoi decidere come vuoi guidare in città perchè si ha la possibilità di scegliere tra due modalità di guida, "Flow", se si vuole un assetto ottimale per navigare nel traffico urbano mentre "Surf" se si desidera vivere un'esperienza di guida dinamica anche in pieno traffico cittadino. Il nuovo BMW CE 02 è dotato di serie di un caricabatterie esterno con una potenza di carica di 0,9 kW oppure se si vuole accorciare i tempi di ricarica è possibile richiedere il caricabatterie rapido che eroga una potenza di 1,5 kW, disponibile nell'equipaggiamento opzionale HIGHLINE. Con questa soluzione la ricarica fino all'80% la si ottiene in meno di 2 ore. In fase di test ride segnaliamo un'ottima maneggevolezza e un perfetto lavoro delle sospensioni grazie alle forcelle telescopiche anteriori con ammortizzazione idraulica. Posizionato sulla plancia c'è un display TFT di facile lettura che informa il conducente sulla velocità di marcia, sullo stato di carica della batteria e, accessorio molto utile, è possibile avere una presa di ricarica USB-C che consente di alimentare uno smartphone.