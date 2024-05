A ‘Lezione di sicurezza informatica’ al Cybsec-Expo

(Adnkronos) – La cybersecurity serve anche alle piccole imprese? Come posso certificare la sicurezza delle informazioni, dei prodotti informatici o proteggere i dati personali? E ancora: come può la mia società mettersi al riparo dagli attacchi hackers? Sono alcune delle domande che troveranno risposta alla 1ª edizione della Cybsec-expo, l’innovativo appuntamento interamente dedicato alla sicurezza informatica, alla protezione dei dati e delle infrastrutture critiche, in programma dal 29 al 31 Maggio 2024 a Piacenza Expo. L’evento si svolgerà in contemporanea con la 3ª edizione del Pipeline & gas expo (Pge), la mostra-convegno interamente dedicata ai settori del “Mid-Stream” e delle reti distributive di “Oil & Gas”, del “Power Generation” ma anche di quelle idriche, che raccoglie le principali imprese attive nella progettazione, costruzione e manutenzione di gasdotti, oleodotti, metanodotti e acquedotti, reti distributive del gas (sia primarie che secondarie) e idriche, con i relativi fornitori di impianti, macchine, attrezzature, materiali e software a loro necessari. Entrambe le kermesse sono organizzate da Mediapoint & Exhibitions. Fin da questa prima edizione, la Cybsec-expo è stata concepita dal suo ideatore, Fabio Potestà, Direttore di Mediapoint & Exhibitions, come un contenitore nel quale si ritroveranno uno accanto all’altra le maggiori società italiane ed estere che si occupano di cyber-sicurezza, i principali esperti di sicurezza informatica nazionali e internazionali e i primari enti certificatori del nostro Paese. Come Uninfo, l’Ente nazionale di Normazione per le Tecnologie Informatiche e loro applicazioni, sponsor della kermesse. “La normazione tecnica consente di far bene le cose, di semplificare i processi produttivi, di ridurre i costi di produzione. Tra i compiti degli Enti nazionali di normazione c’è anche quello di promuovere e diffondere la normazione tecnica e lo facciamo anche attraverso eventi come il Cybsec-expo”, spiega l’Ingegner Domenico Squillace, Presidente di Uninfo. “Come dice Fabio Guasconi, Presidente della Commissione UNI, Sicurezza Informatica: ‘La cybersecurity è un tema complesso che richiede una gestione tecnica ma anche organizzativa. Le norme tecniche, e in particolar modo quelle orientate a percorsi di certificazione, costituiscono un importante patrimonio informativo a cui attingere. ”Quindi,” continua Squillace, “applicare le norme tecniche di settore è importante per essere preparati quando (e non se) si sarà oggetto di attacchi così da limitare o addirittura annullare le perdite”. Un impegno rispettato, quello dell’Ente, come dimostra il convegno “Standard e cybersecurity” organizzato proprio da UNINFO nella giornata di Giovedì 30 Maggio (ore 15.00, Cybsec room 2). Tra i relatori: Cesare Gallotti, Consultant in information security, Fabio Guasconi, Presidente della Commissione Uni, Sicurezza informatica, Stefano Ramacciotti, Presidente (Isc)2 Italy Chapter e Pietro Leo, Executive Architect – Ibm Security. Ma Cybsec-expo è una manifestazione concepita anche con un’altra consapevolezza: ovvero che le principali vittime della criminalità informatica sono spesso quelle utilities fornitrici di servizi pubblici essenziali. In particolare, i grandi gestori di reti idriche, del gas e dell’elettricità. Player che stanno attraversando una rivoluzione digitale, abbracciando nuove tecnologie per il controllo e il monitoraggio in tempo reale, come l’Internet Industriale delle Cose (IIoT), ma che si stanno anche esponendo a nuovi rischi. Primi fra tutti gli attacchi informatici. Da qui la scelta di Mediapoint & Exhibitions di affiancare a Cybsec-expo la 3ª edizione del Pipeline & gas expo (pge), la mostra-convegno interamente dedicata ai settori del “Mid-Stream” e delle reti distributive di “Oil & Gas”, del “Power Generation” ma anche di quelle idriche, anch’essa ospitata dai padiglioni del Piacenza Expo. “Il futuro della sicurezza energetica e idrica europea dipende dalla nostra capacità collettiva di affrontare la minaccia in continua evoluzione degli attacchi informatici. Cybsec-expo e pipeline & gas expo (pge) sono una testimonianza del nostro impegno a dotare i servizi pubblici delle conoscenze e delle soluzioni di cui hanno bisogno per rendere le loro infrastrutture pronte per il futuro. Riunendo le menti più brillanti del settore, possiamo garantire che i nostri servizi pubblici rimangano resilienti e preparati ad affrontare le sfide di domani”, commenta Fabio Potestà, Direttore di Mediapoint & Exhibitions. Come tradizione per tutti gli eventi organizzati dalla Mediapoint & Exhibitions, si terrà nella serata di Mercoledì 29 Maggio (giornata inaugurale delle manifestazioni) presso la bellissima Sala degli Arazzi della Galleria Alberoni di Piacenza, la cena di gala riservata ai partecipanti dei due eventi, serata che darà modo agli espositori di fare "networking" in un'atmosfera conviviale e rilassata.