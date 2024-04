Volkswagen presenta in Cina un nuovo linguaggio di design

(Adnkronos) –

Volkswagen sta sistematicamente portando avanti la sua strategia "In Cina, per la Cina". L'obiettivo è quello di allinearsi sempre di più alle esigenze del mercato cinese. "Il marchio Volkswagen può già vantare 40 anni di successi in Cina e stiamo portando avanti questa storia di successo nella nuova era della mobilità, confermando così la fiducia dei nostri Clienti cinesi", ha dichiarato Thomas Schäfer, CEO del marchio Volkswagen. La strategia affinata in Cina si basa su tre pilastri: un' offerta di prodotti completa che accelera l'elettrificazione dei modelli del marchio, un marchio e un linguaggio di design sviluppati appositamente per il mercato cinese e uno sviluppo tecnico locale con forti partner in Cina per accelerare il ritmo dell'innovazione.

Thomas Schäfer: "La ID. CODE offre un’anteprima del futuro di VW in Cina: con un nuovo design, un nuovo standard tecnologico e un'esperienza olistica, specificamente orientata alle esigenze e ai desideri dei nostri Clienti cinesi. Stiamo inaugurando una nuova era della mobilità in Cina, insieme ai nostri partner cinesi"



La famiglia ID. crescerà fino a un totale di 16 modelli entro il 2030. Tra questi, cinque veicoli elettrici del nuovo sub-brand ID.UX che festeggeranno il loro debutto sul mercato entro il 2027.

Volkswagen sta anche introducendo gradualmente versioni elettriche dei suoi modelli ICE e sta espandendo la sua gamma in Cina con nuovi ibridi plug-in ad alta efficienza con un'autonomia elettrica di oltre 100 km. Dodici nuovi modelli ICE e sei ibridi debutteranno entro il 2030. —motoriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)