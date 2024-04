Caltanissetta. Studenti del Liceo Scientifico “Volta” simulano Consiglio comunale a Palazzo del Carmine

CALTANISSETTA. La sala consiliare di Palazzo del Carmine ha accolto questa mattina le classi 5D e 5T del Liceo Scientifico “A. Volta” di Caltanissetta. I 23 studenti, accompagnati dalle docenti Filippa Di Piazza, Alessandra Giunta e Piera Pacinella, hanno simulato un consiglio comunale per discutere di una tematica di interesse locale.

Per dare maggiore concretezza alla simulazione, pensata come momento conclusivo di un’attività pianificata all’interno della disciplina di Educazione Civica, due studenti hanno rivestito le cariche di Presidente del Consiglio Comunale e Segretario Generale mentre gli altri si sono seduti nei seggi riservati ai consiglieri comunali per presentare, discutere e votare la mozione.

La proposta di deliberazione, avanzata da uno studente – consigliere, mirava a realizzare una rete elettrica di trasporto urbano. Una mozione discussa in aula e, alla fine, approvata dalla maggioranza dei consiglieri presenti.

Hanno preso parte alla simulazione: Alice Amico, Martina Baglio, Elisa Cannavò, Andrea Cipolla, Fabiana Colletti, Valentina Cosentino, Francesco Curto, Ivan Cusimano, Giada Di Vita, Michele Dorato, Alessia Gattuso, Dingea Giarratano, Marino Matteo, Federico Mastrosimone, Antonio Orlando, Carlo Russo, Damiano Sberna, Salvatore Stelletta, Sinibaldo Tarantino, Mattia Tramontana, Mattia Vancheri, Salvatore Volo e Marta Zaffuto.

“Ringrazio il Sindaco Roberto Gambino, il Presidente del Consiglio Comunale Giovanni Magrì, i Consiglieri comunali e gli assessori presenti in aula questa mattina per aver ceduto per un’ora i loro posti – hanno sottolineato le docenti -. Con questa esperienza, formativa e inclusiva, gli studenti hanno avuto modo di sperimentare quanto appreso durante le lezioni frontali dentro le mura della scuola. I ragazzi hanno avuto la possibilità di partecipare attivamente alla vita della comunità locale avviandosi all’esercizio concreto della democrazia e preparandosi a essere parte integrante della cittadinanza attiva”.