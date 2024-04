A Caltagirone esplode pentola a pressione: muore una donna di 46 anni madre di 8 figli

Dramma nel centro storico di Caltagirone. Qui una donna pakistana di 46 anni è morta sul colpo, a seguito dell’esplosione di una pentola a pressione. Il dramma si è consumato in una modesta abitazione di via Ciuffìa, nel quartiere Madonna del ponte-Acquanuova. La vittima era madre di 8 figli, alcuni dei quali in tenera età.

L’incidente domestico non ha purtroppo lasciato scampo alcuno alla donna. La causa dell’esplosione potrebbe essere riconducibile o a un cattivo funzionamento della valvola di sfogo o a un errato uso dello stesso contenitore di alimenti. Ovviamente in queste ore gli investigatori stanno lavorando al fine di ricostruire quella che è stata la dinamica della tragedia. Sul posto i sanitari del 118 di Caltagirone e dell’ambulanza medicalizzata giunta da Grammichele, il cui medico non ha potuto fare altro che constatarne il decesso.

Sul posto anche gli agenti della polizia scientifica del locale Commissariato, che hanno compiuto di rilievi per accertare le cause di questa assurda disgrazia, oltre ai vigili del fuoco. Il Comune si farà carico delle spese di trasporto della salma. Il sindaco, Fabio Roccuzzo ha rivolto un messaggio di cordoglio e di solidarietà alla famiglia e alla comunità pakistana.