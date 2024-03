Strage Altavilla Milicia. Rilievi dei Ris nell’appartamento della coppia arrestata

I carabinieri del Reparto investigazioni scientifiche di Messina hanno effettuato rilievi nell’appartamento di via Dell’Arancio, nel quartiere palermitano di Sferacavallo, in cui vivevano i “fratelli di Dio” Sabrina Fina e Massimo Carandente, in carcere con l’accusa di omicidio plurimo e occultamento di cadavere.

Si stratta della coppia accusata di avere partecipazione alla cosiddetta strage di Altavilla Milicia, in cui sono stati torturati e uccisi due ragazzini di 16 e 5 anni e la loro madre, Antonella Salomone, il cui corpo e’ stato bruciato e sepolto nel giardino della villetta in cui vivo.

Un “rito” per l’asserita liberazione dal demonio a cui avrebbe partecipato anche Giovanni Barreca, padre dei due ragazzi e la figlia diciassettenne. Anche loro – come Fina e Carendente – si trovano in carcere.

La Procura di Termini Imerese, guidata da Ambrogio Cartosio, prosegue negli approfondimenti investigativi per cercare di chiarire alcuni aspetti della “strage” e sul coinvolgimento degli indagati. Sul posto, a Sferracavallo, sono presenti il ​​sostituto procuratore Manfredi Lanza e l’avvocato Giancarlo Barracato, legale di Giovanni Barreca.