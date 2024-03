Sicilia. Sclerosi multipla: il 13 marzo sarà possibile effettuare 30 visite gratuite al Policlinico di Messina

Anche l’AOU “G. Martino” di Messina aderisce all’iniziativa promossa dalla Fondazione Onda dedicata alle persone affette da sclerosi multipla. Mercoledì 13 marzo l’UOC di Neurologia, guidata dal Prof. Carmelo Rodolico (nella foto con l’équipe), apre i suoi ambulatori per accogliere quanti desiderano prime visite, consulenze e informazioni legate a questa patologia.

Una manifestazione che coinvolge oltre 125 ospedali del network Bollino Rosa e coincide con il primo giorno della settimana mondiale dedicata al cervello.Per partecipare si deve prenotare chiamando il numero 0902212793 o scrivendo una mail all’indirizzo centrosm.unime@gmail.com.

Sono previste in totale 30 visite che saranno distribuite al mattino, dalle 9 alle 12, e pomeriggio dalle 14 alle 17. La responsabile del centro per la Sclerosi Multipla, Dott.ssa Maria Buccafusca, insieme al Prof. Vincenzo Rizzo della UOSD di Neurofisiopatologia e Disordini del Movimento e alla Dott.ssa Anita Graceffa, psicologa della UOC di Neurologia e Malattie Neuromuscolari, saranno disponibili nelle fasce orarie indicate. Le visite si svolgeranno al piano terra e al primo piano del padiglione H1; l’assegnazione sarà effettuata dopo la registrazione delle persone partecipanti al front-office del piano terra (Neurologia).

In occasione dell’(H) Open Day, Fondazione Onda metterà a disposizione dei pazienti che convivono con questa malattia anche un opuscolo informativo che verrà distribuito negli ospedali e sarà caricato anche in formato elettronico sul sito www.fondazioneonda.it nella sezione “Pubblicazioni”.

Inoltre, sul tema verranno organizzati due webinar dal titolo “Disturbi cognitivi nella Sclerosi multipla- L’importanza della diagnosi precoce” e “Disturbi cognitivi nella Sclerosi multipla – Impatto sulla qualità della vita e strategie di intervento” che saranno disponibili sui canali Youtube e Facebook di Fondazione Onda rispettivamente il 5 e il 20 marzo dalle ore 17.00 alle ore 18.00.

L’iniziativa è realizzata grazie al contributo di Bristol Myers Squibb e con il patrocinio di Associazione Italiana Sclerosi Multipla -AISM e Società Italiana di Neurologia -SIN