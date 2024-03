Poste Italiane, a Serradifalco arriva il nuovo impianto fotovoltaico in ufficio postale

È già operativo il nuovo impianto fotovoltaico dell’ufficio postale di Serradifalco con i suoi 56 moduli in silicio monocristallino. La recente installazione è solo l’ultimo degli interventi che ha coinvolto la sede di Poste Italiane, recentemente oggetto di interventi di ammodernamento nell’ambito del progetto “Polis – casa dei servizi digitali” con l’obiettivo di promuovere la coesione economica, sociale e territoriale nei comuni con meno di 15mila abitanti.

L’ufficio postale di via Cavalieri di Vittorio Veneto beneficerà così di oltre 30mila kWh di energia pulita prodotta ogni anno, pari circa al fabbisogno medio di energia elettrica di sette appartamenti.

La realizzazione del nuovo impianto, che occupa una superficie di 140 metri quadrati, rappresenta un ulteriore passo in avanti sul tema della decarbonizzazione degli immobili, con un intervento che contribuirà a ridurre le immissioni in atmosfera di gas inquinanti ed in particolare di CO2.

Il tema della riduzione delle emissioni è in cima ad una serie di strategie di sviluppo alle quali le grandi aziende guardano con attenzione crescente. Poste Italiane conferma dunque l’attenzione verso uno sviluppo sostenibile che condurrà l’azienda a raggiungere le zero emissioni nette di anidride carbonica entro il 2030, grazie ad un piano di interventi, investimenti e strategie di crescita, in linea con i valori di corporate social responsibility.

La sede di Serradifalco, dotata di ATM Postamat operativo h24, è a disposizione dei cittadini dal lunedì al venerdì dalle ore 8.20 alle 13.35 e il sabato fino alle 12.35.