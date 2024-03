Picchia fratello per farsi dare soldi per droga, arrestato

A San Rocco Terravalle di Ferentino, in provincia di Frosinone, un 49 esasperato ha chiesto l’intervento dei carabinieri per denunciare le continue violenze e minacce che da tempo subiva da parte del fratello, un 45enne già noto alle forze dell’ordine. Giunti sul posto i militari si sono trovati di fronte l’uomo che, visibilmente stravolto, continuava a chiedere al fratello somme di denaro per acquisto stupefacenti ed alcol.

All’ennesimo rifiuto aveva reagito con estrema violenza colpendolo fisicamente e danneggiando le suppellettili di casa, un lampione di illuminazione esterno dell’abitazione ed il furgone della vittima. Anche alla presenza dei carabinieri l’uomo non si è placato e ha continuato a inveire contro il parente.

Per il 45enne sono scattate le manette ed è stato condotto in carcere a Frosinone con l’accusa di estorsione, atti persecutori e danneggiamento. Nel tardo pomeriggio di ieri il gip del Tribunale di Frosinone ha convalidato l’arresto dell’uomo disponendo la custodia cautelare in carcere.