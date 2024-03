Pallavolo Under 13. L’Albaverde batte 1-3 il Volleyball Team e aggancia la terza posizione in classifica

Battendo il Volleyball Team di San Cataldo per 1 a 3 (10/25, 15/25; 26/24, 9/25) l’Albaverde conquista la sesta vittoria nel girone C del campionato territoriale Akranis under 16 agganciando la terza posizione in classifica con 16 punti in coabitazione con il Red Madonia che però è quarto in virtù del minor numero di gare vinte.

Vittoria meritata della formazione nissena che ha avuto una pausa solo nel terzo set perso ai vantaggi. Un dato statistico da segnalare il parziale roboante di 0 a 18 nel primo set sulla sequenza di battute consecutive di capitan Carlotta Santoro.

Questa la formazione della SEAP Albaverde schierata domenica 10 marzo da Fabio Tolini coadiuvato dal secondo allenatore Giacomo Sanguedolce: Palermo, Pistone, Santoro (K), Cicardo, Romano, Lacagnina, Grasso Miraglia, Messina, Raffa, Martorana Amico.