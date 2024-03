Nasce la Asd Cosmos Caltanissetta. Claudia Andolina è il presidente, vice presidente Francesco Augello

Nasce una nuova società sportiva o, sarebbe più corretto dire, torna in attività, con un nuovo assetto sociale, la ASD Cosmos Caltanissetta. La nuova società raccoglie il testimone della storica U.S. Cosmos, società che in passato ha contribuito alla crescita umana ed atletica di molti ragazzi e ragazze, svolgendo attività nella pallacanestro, calcio a 5, tennistavolo, enduro, pattinaggio, atletica ed altro ancora.

Proprio dall’atletica riparte l’ASD Cosmos Caltanissetta, curando una propria Scuola di avviamento all’atletica leggera per ragazzi e ragazze dai 5 ai 14 anni. La Scuola già da un paio d’anni svolge attività con l’Unione Italiana Sport per Tutti (UISP), condividendone obiettivi e valori.

Proprio per tale ragione la nuova società ha scelto di proseguire la collaborazione con il Comitato nisseno dell’UISP, con il fine di fare crescere la pratica dell’atletica leggera fra i più giovani e diffondere la cultura dello Sport e dei sui valori.

Il ruolo di Presidente della ASD Cosmos Caltanissetta è ricoperto da Claudia Andolina, ex atleta professionista della mountain bike, Chinesiologo di base e istruttrice qualificata con una grande esperienza proprio nella preparazione fisica dei più giovani atleti.

Vicepresidente è Francesco Augello, atleta amatore nel fondo e nel mezzofondo, con un passato da agonista nel ciclismo, Chinesiologo sportivo nonché tecnico istruttore della Federazione Italiana di Atletica Leggera. Il direttivo è poi composto da Massimo Gerbino, Francesca Rinaldi e, in continuità con il passato, Giuseppe Augello, il quale per anni ha guidato la U.S. Cosmos.

Le parole d’ordine della società restano le stesse che, ad inizio degli anni ‘90, caratterizzarono la nascita della U.S. Cosmos e successivamente della A.S.D. Cosmos, ovvero “amicizia, solidarietà, rispetto, uguaglianza ed inclusione”, per puntare ad una crescita umana prima ancora che atletica delle nuove generazioni.

Proprio la condivisione di tali valori ha consentito alla nuova società di stringere fin da subito un forte legame con la ASD Nissa Rugby, la quale non ha esitato a fornire il proprio appoggio alla nascente società di atletica leggera ed ai suoi piccoli atleti, a dimostrazione che la cooperazione e la solidarietà fra gruppi sportivi apparentemente diversi può contribuire fattivamente alla crescita dello Sport e alla diffusione dei suoi valori più profondi.

Sulla nascita della nuova società sportiva, ha voluto esprimere alcune considerazioni Peppe Augello, storico Presidente della ASD Cosmos e oggi membro del direttivo della nuova società: << sono felice dell’entusiasmo ritrovato per il rilancio della Cosmos, società che negli anni non si è occupata soltanto di sport ma anche di impegno nel sociale e di servizio alla città. Diversi, ricorda Peppe Augello, sono stati i progetti di integrazione e le collaborazioni portate avanti con Associazioni del volontariato, con la Comunità penale per minori e Comunità alloggio per minori. Per diversi anni, la ASD Cosmos ha gestito gli impianti di quartiere di via Dalmazia e via Luigi Rizzo, mantenendone l’efficienza, col fine di consentire a tutti di poter trovare uno spazio funzionante dove poter praticare sport. Infine è stata la promotrice del lancio della disciplina dello skateboard in città, organizzando i primi Contest in collaborazione con Associazioni della street-art, unendo così sport e arte.

Vorrei ringraziare, conclude Peppe Augello, il Centro Sportivo Italiano (C.S.I.) per questi trent’anni di cammino assieme; tutti i dirigenti, gli allenatori e i collaboratori che in questi anni si sono succeduti e che a vario titolo hanno portano il loro contributo; le centinaia di atleti e atlete che hanno rappresentato la vera “ricchezza” della Cosmos. Un ringraziamento a Claudia e a tutto il nuovo assetto societario per aver raccolto il testimone e scelto di proseguire il cammino della Cosmos >>.

La Scuola di Avviamento all’Atletica Leggera, curata dalla società, è rivolta ai ragazzi e alle ragazze di età compresa 5 ai 14 anni e svolge attività tutti i martedì e i giovedì dalle ore 15.30 alle ore 16.30 presso lo stadio Marco Tomaselli.