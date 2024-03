Mussomeli, costituita con atto notarile Associazione “San Pasquale Baylòn A.P.S”. Alessandro Noto Presidente

foto d’archivio

MUSSOMELI – Un’ottantina di allevatori hanno costituito con atto notarile del notaio Gaspare Mazzara l’associazione “SAN PASQUALE BAYLÒN A.P.S”. A comporre il Consiglio Direttivo sono: Alessandro Calogero Noto Presidente, Giuseppe Fasino Vice Presidente, Giuseppe Sapia tesoriere, Giuseppe Ginex segretario e i consiglieri Giuseppe alio, Giuseppe Messina Lomanto, Giuseppe Scarantino e Daniele Messina. “Assumo questo impegno con grande responsabilità e consapevole che l’unico modo per ringraziare e ripagare della fiducia accordata è quello di mettere tutto il mio impegno al servizio degli allevatori al fine di valorizzare lo straordinario patrimonio culturale, umano e religioso che ha fatto della pastorizia un centro irradiatore alla riscoperta delle antiche tradizioni (la transumanza, la tosatura, l’allevamento del bestiame, la mungitura, la lavorazione del latte e la produzione del formaggio) nel solco dell’innovazione. Un ringraziamento particolare va al presidente uscente Calogero Messina Lo Manto, che spero non vorrà mai farmi mancare i suoi preziosi consigli e il suo supporto, e tutto il consiglio direttivo uscente. Oggi però, assieme al neo-consiglio direttivo, dobbiamo affrontare una sfida ancora più ardua che ci vedrà e mi vedrà impegnato in prima linea al fine di riuscire a migliorare tutto quanto di buono è stato fatto invogliandomi a portare avanti la tradizione religiosa e popolare della nostra comunità mussomelese dando lustro e vigore a tutte le iniziative atte a stimolare, sostenere e far crescere sempre più la devozione a San Pasquale Baylon”.