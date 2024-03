Milena. Gli alunni del Comprensivo incontrano il Conservatorio: concerto per gli studenti dei percorsi ad indirizzo musicale

MILENA. La palestra della Scuola Media di Milena è stata il palcoscenico di un evento straordinario: un concerto di musica classica che ha visto l’esibizione di circa 20 brillanti studenti del Conservatorio Statale di Musica “V. Bellini” di Caltanissetta.

La manifestazione, ha segnato un momento di incontro e di orientamento per i ragazzi dei percorsi ad indirizzo musicale della Scuola Media di Milena e Montedoro (guidati dai docenti Matteo Amendola, Gaetano Bellomo, Domenico Debilio e Fabio Palmeri), nonché per gli alunni della classe quinta della scuola primaria di Milena che si accingono allo studio della musica.

«La grande partecipazione all’evento e l’entusiasmo degli alunni presenti – affermano i docenti – dimostra chiaramente che i ragazzi hanno una sete insaziabile di conoscenza e di cultura. È un segno tangibile della loro voglia di apprendere e di crescere, e la scuola con la sua prontezza nel rispondere a queste esigenze, si rivela un luogo di apprendimento dinamico e stimolante».

Il concerto, è stato realizzato grazie al protocollo d’intesa e alla collaborazione proficua e duratura tra le due istituzioni coinvolte: l’Istituto Comprensivo “F. Puglisi”, guidato dalla Dirigente Valeria Vella, e il Conservatorio Statale di Musica “V. Bellini”, diretto dal Maestro Michele Mosa.

Un bellissimo momento di condivisione e di arricchimento, e un chiaro esempio di come la collaborazione tra istituzioni possa dare vita a esperienze educative significative e costruttive, ma anche una delle molteplici attività previste e realizzate all’interno dei percorsi a indirizzo musicale dell’Istituto e mira a far crescere negli alunni una profonda comprensione e un apprezzamento per le diverse forme, generi musicali e i diversi repertori. I “giovani musicisti” di Milena e Montedoro, sono dei veri e propri habitué agli incontri musicali di questo livello.

La partecipazione a saggi, concerti, rassegne e opere presso i prestigiosi teatri della regione, annualmente si rivela essere una grande opportunità per ampliare gli orizzonti culturali degli studenti e per alimentare la loro passione per la musica.