I militari della Brigata Meccanizzata “Aosta” di Messina impiegati nell’operazione Forward Land Forces

Nei giorni scorsi, i militari della Brigata Meccanizzata “Aosta” inseriti all’interno del Forward Land Forces (FLF) BG HU hanno svolto la prima attività addestrativa congiunta con gli altri Contingenti presenti in Teatro operativo.

Alla presenza dell’Ambasciatore d’Italia in Ungheria dottor Manuel Jacoangeli il personale militare della Compagnia di Manovra su base 62° Reggimento fanteria “SICILIA” ha partecipato ad una Esercitazione multinazionale in occasione del 25° Anniversario dell’ingresso dell’Ungheria nella NATO.



Fire team in movimento verso attack position

L’attività ha visto coinvolto un plotone fucilieri in attività difensiva che ha testato l’interoperabilità con gli altri assetti dei Paesi Partner ungheresi e croati. Particolarmente impegnativo, dopo il dispiegamento del dispositivo terminato nel mese di febbraio, è stato il carico organizzativo e logistico a premessa delle attività operative/addestrative, vero e proprio banco di prova per gli uomini e le donne del National Support Element Italiano che, guidati dal Tenente Colonnello Renato Bonfiglio, svolgono quotidianamente un ruolo fondamentale per supportare le unità schierate sul terreno.



Team EOD in ripiegamento riceve copertura da squadra in difesa

Tutti i reparti coinvolti nell’Operazione Forward Land Forces (FLF) provengono da un intenso ciclo addestrativo che li ha visti partecipare, nel semestre precedente all’immissione in Teatro operativo a numerose esercitazioni.

Tutte le attività operative e addestrative condotte dalle Forze Armate italiane sul fianco sud-orientale della NATO sono condotte sotto il coordinamento e secondo le direttive impartite dal Comado Operativo di Vertice Interforze (COVI).