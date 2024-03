Grand Theft Auto VI: Il gioco più atteso di sempre potrebbe essere ritardato fino al 2026

(Adnkronos) – L'attesa attorno al rilascio di Grand Theft Auto VI è spasmodica, e probabilmente nessun gioco mai è stato tanto aspettato e desiderato da una platea così ampia di videogiocatori e non solo. Dopo la notizia della richiesta di ritorno in ufficio dei dipendenti da remoto di Rockstar Games che sembrava preludere ad una accelerazione nello sviluppo del gioco, oggi un'indiscrezione su Kotaku, arrivata da fonti a conoscenza del processo di sviluppo sembra riportare alla valutazione che GTA 6 potrebbe non rispettare la finestra di rilascio del 2025 e slittare al 2026. Durante l'ultimo resoconto sugli utili, Take-Two aveva previsto entrate per 8 miliardi di dollari per l'anno fiscale 2025, che va da aprile 2024 a marzo 2025. Tuttavia, l'informazione è stata recentemente corretta: la previsione degli 8 miliardi di dollari è stata ridotta a 7 miliardi. La revisione ha alimentato teorie che suggeriscono un possibile rinvio del lancio di GTA VI all'anno fiscale 2026, posticipandone il rilascio ad aprile 2025 o oltre e le ultime indiscrezioni sembrano confermarlo. Al momento il titolo Take Two Interactive sta subendo un brusco calo che sfiora i 6 punti percentuale. —tecnologiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)