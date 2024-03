Giovane non vedente perde la chitarra nel treno, i poliziotti la ritrovano. E lui per ringraziarli gli dedica una canzone

Vincenzo, un giovane di 28 anni cieco, aveva perso la sua chitarra su un treno regionale. Questo fatto lo aveva turbato e, una volta arrivato alla Stazione Centrale di Napoli, si era rivolto disperato agli agenti della Polizia Ferroviaria.

La storia di Vincenzo e della sua chitarra ritrovata è stata raccontata da Agente Lisa, il contatto virtuale operativo sui social della Polizia di Stato, che ha anche condiviso una foto della chitarra recuperata. Vincenzo, un ragazzo cieco di 28 anni, ha provato un profondo dolore nel rendersi conto di aver perso la sua chitarra sul treno. Giunto alla Stazione di Napoli Centrale, si è immediatamente rivolto agli agenti della Polizia Ferroviaria per segnalare la perdita del suo prezioso strumento musicale.

La musica ha per Vincenzo un significato speciale, regalandogli serenità e gioia. Gli agenti, sensibili alla sua difficoltà, hanno avviato le ricerche in tutte le stazioni in cui il treno aveva fatto sosta. Dopo alcuni giorni, la chitarra è stata fortunatamente ritrovata presso l’ufficio della Polizia Ferroviaria di Villa Literno, dove una signora l’aveva consegnata dopo averla trovata sul treno. Vincenzo, commosso e sorpreso, ha ringraziato i poliziotti dedicando loro un brano musicale del suo repertorio.