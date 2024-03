Indagini in corso su una rapina con sequestro consumata in centro a Enna. Secondo la ricostruzione fornita dalla vittima, una donna di Enna, due uomini a volto scoperto l’avrebbero avvicinata costringendola a salire in auto e a raggiungere la sua abitazione in campagna, dove si sarebbero fatti consegnare denaro e gioielli.

La donna sarebbe poi stata riportata in citta’ a lasciata libera. Solo a quel punto avrebbe potuto avvisare i familiari. Le indagini sono svolte dalla polizia.