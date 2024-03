Caltanissetta, Passaro (Sud chiama Nord): “Alle elezioni nessun compromesso sull’identità politica”

“Vogliamo annunciare con sicurezza al panorama politico di Caltanissetta che SUD CHIAMA NORD possiede una propria identità politica che non viene minimamente considerata come oggetto di scambio! Siamo fermamente decisi ad essere protagonisti di questa campagna elettorale che sarà caratterizzata da coalizioni, SUD CHIAMA NORD ha una chiara identità politica che NON sarà compromessa. Siamo pronti a essere protagonisti in

questa campagna elettorale, mantenendo la nostra reputazione di buona amministrazione come dimostrato dai successi del nostro leader

Cateno de Luca. Abbiamo una lista di candidati pronta a combattere per i nostri valori e principi di buona amministrazione”.

A dichiararlo è Maria Noemi Passaro, coordinatrice cittadina di Sud chiama Nord.

“La città di Caltanissetta richiede un’attenzione considerevole e noi desideriamo

essere protagonisti di un autentico cambiamento! Per raggiungere questo

obiettivo, è fondamentale ottenere la partecipazione e il sostegno di tutti i cittadini, poiché il territorio appartiene a loro e non alla politica, che dovrebbe essere solo uno strumento valido per il bene collettivo, mai un fine! Inoltre, SUD CHIAMA NORD si impegna con fiducia a combattere la corruzione e a garantire la trasparenza nella gestione delle risorse pubbliche! Il movimento promuoverà la partecipazione attiva dei cittadini nella vita politica e amministrativa, favorendo la democrazia partecipativa e la consultazione popolare!

Sud chiama Nord sarà determinato e deciso nel fare la differenza a Caltanissetta, impegnandosi con sicurezza e fiducia per creare una città più

equa, sostenibile e prospera per tutti i suoi cittadini! Con il supporto e la partecipazione attiva dei cittadini, siamo fermamente convinti di poter

realizzare un miglioramento tangibile per Caltanissetta! La coerenza e la competenza saranno i pilastri fondamentali su cui baseremo il nostro lavoro”.