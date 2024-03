Caltanissetta. L’Udc alle prossime elezioni amministrative sosterrà Angelo Failla

CALTANISSETTA. L’U.D.C. di Caltanissetta ha reso noto che – alla fine di una riunione del Coordinamento Provinciale alla quale hanno preso parte anche il Coordinatore Regionale On. Decio Terrana e il Coordinatore cittadino Liborio Pirrello – ha deliberato all’unanimità di sostenere per la candidatura a sindaco nelle prossime elezioni comunali il candidato civico Angelo Failla.

Nella riunione l’U.D.C. ha impostato il programma che intende proporre agli elettori nisseni e che sarà reso pubblico nei prossimi giorni e ha trovato piena condivisione da parte del candidato Angelo Failla, che ha raggiunto i vertici locali del partito nella sua sede per siglare l’accordo.

L’U.D.C. sta anche lavorando a una lista da presentare alle elezioni comunali composta da rappresentanti della società civile, delle professioni, dell’imprenditoria e della cultura che condividano le linee portanti del programma e apportino un contributo alla sua definizione prima della presentazione ufficiale.

Il Coordinatore Regionale On. Decio Terrana ha così sintetizzato le conclusioni del Coordinamento Provinciale: «Angelo Failla è il candidato a sindaco ideale per risolvere i problemi della città sia per la sua precedente significativa esperienza politica che per il suo radicamento professionale nella società nissena. Con lui condividiamo valori e progetti che metteremo a disposizione dei cittadini nisseni».

Hanno espresso soddisfazione per la sintonia e l’accordo il Coordinatore Provinciale Aldo Allia, il Vicecoordinatore Provinciale Antonio Campione e il Coordinatore cittadino Liborio Pirrello, che sono già al lavoro per fare i prossimi passi verso le elezioni comunali. Dal canto suo Angelo Failla, al termine dell’incontro, ha dichiarato quanto segue: «Ringrazio il coordinatore Regionale On. Decio Terrana, il Coordinatore Provinciale Aldo Allia, il Vice Coordinatore Antonio Campione e il Coordinatore Cittadino Liborio Pirrello, e a tutti i presenti del Partito UDC, per il supporto politico in occasione dell’elezione amministrative come Candidato Sindaco.

Questo rappresenta per me un onore e una grande responsabilità nei confronti vostri e di tutti i cittadini nisseni: saremo costantemente impegnati nel promuovere cambiamenti e proposte che possano andare a vantaggio di tutte le persone di qualsiasi sesso con spirito di puro servizio. Il vostro supporto sarà importantissimo per poter svolgere al meglio il ruolo di Sindaco che mi avete affidato e per consentire di portare avanti azioni e proposte che possano migliorare la nostra Città. Pertanto nel ringraziarvi ancora per il vostro appoggio, auguro a tutti noi di continuare la nostra azione politica ed amministrativa propositiva e di ampia partecipazione nelle scelte e nel futuro della nostra città».