Caltanissetta, Consiglio comunale convocato per giovedì 21 marzo: come seguire la diretta streaming

Ecco i punti all'ordine del giorno che verranno discussi in Aula Consiliare del Comune di Caltanissetta

Il presidente Giovanni Magrì ha convocato, in seduta ordinaria, il Consiglio comunale di Caltanissetta per giovedì 21 marzo 2024 alle ore 18.00 nella Sala Consiliare di Palazzo del Carmine per trattare i seguenti punti all’ordine del giorno:

1) Proposta di deliberazione n. 87 del 18.12.2023: “Approvazione elenco definitivo dei soprassuoli percorsi dal fuoco nel 2022 da vincolare ai sensi dell’art. 10 della Legge n. 353/2000 (Catasto Incendi);

2) Proposta di deliberazione n. 1 del 04.01.2024: “Regolamento per l’esecuzione di opere comportanti la manomissione del suolo pubblico. Approvazione”.

La mancanza del numero legale comporterà la sospensione di un’ora della seduta. Qualora alla ripresa dei lavori non si raggiunga o venga meno il numero legale, la seduta verrà rinviata al giorno successivo, alla stessa ora, con il medesimo ordine del giorno e senza ulteriore avviso di convocazione.

I cittadini che desiderano assistere alla seduta del Consiglio comunale, oltre che in presenza, possono farlo in diretta streaming collegandosi alla seguente piattaforma web: https://caltanissetta.consiglicloud.it.