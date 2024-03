Caltanissetta, Commissione Sanità in visita al Consultorio: “un prezioso servizio per le donne”

La sesta commissione consiliare del comune di Caltanissetta oggi si è recata in visita al Consultorio della casa di comunità in viale Regina Margherita, scegliendo volutamente una data importante come quella dell’8 Marzo, giornata internazionale della donna.

Erano presenti il Presidente Falcone, il Vicepresidente Scalia e i consiglieri, Mule’, Visconti, Passaro, Schirmenti, Mazza, Di Dio .

In occasione di questa importante giornata, l’Asp ha attuato attività di screening sia per la prevenzione del tumore al collo dell’utero e l’esame del pap test e HPV test , nei due consultori nisseni, che mammografico presso i PO di Caltanissetta, Mussomeli, Niscemi , Mazzarino e Gela .

La commissione ha potuto verificare l’efficienza e la competenza degli operatori e degli specialisti che hanno illustrato la preziosa attività del consultorio.

Per tale motivo la commissione ringrazia la Dottoressa Anzelmo, la dottoressa Falzone, la Dottoressa Mazzola, l’oss Palermo per la preziosa opera che prestano presso il consultorio in favore della collettività, la dottoressa Milena Sanfilippo responsabile del centro gestionale screening e in special modo per le donne e le famiglie.