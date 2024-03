Caltanissetta, alunni diversamente abili e compagni tutor della “M. L. King” scoprono la bellezza delle Vare

In una bellissima mattinata di sole gli alunni diversamente abili dell’istituto Martin Luther King, insieme ai loro compagni tutor e accompagnati dai loro docenti, hanno avuto la possibilità di vivere un’ esperienza altamente formativa ed inclusiva.

Hanno infatti visitato prima il museo che si trova presso il rifugio antiaereo dove hanno potuto ammirare, tra le altre cose, la mostra del pane realizzato a Caltanissetta e provincia in onore di San Giuseppe e scoprirne l’origine e la loro importanza dal punto di vista storico, grazie all’aiuto di guide molto preparate

In seguito, accompagnati da Irene, una volontaria della pro loco, hanno potuto scoprire l’origine storica di ogni vara e la sua importanza sia dal punto di vista culturale sia umano. I ragazzi diversamente abili hanno seguito in rigoroso silenzio e, incuriositi, hanno fatto tante domande ed i loro compagni tutor erano pronti a sostenerli in qualunque bisogno.

L’Istituto Martin Luther King, diretto dalla professoressa Daniela Rizzotto, è da sempre attento all’inclusione e alla valorizzazione di ogni persona e per tale ragione porta avanti dei progetti che aiutino a realizzare questo obiettivo.

In particolar modo il progetto ‘Diversamente impariamo 1′ ,che ha come referente la professoressa Marilena Pelonero e’ stato premiato in Veneto al festival dell’innovazione scolastica e si trova sul sito del Mim tra le migliori pratiche di valorizzazione del territorio in modo inclusivo.Anche l’attivita’ sulle Vare e le tradizioni continuerà in classe poiché i ragazzi diversamente abili ed i loro compagni realizzeranno dei lavori che li vedranno protagonisti attivi e che poi consegneranno ai responsabili di questi preziosi tesori e alla Sovraintendenza.

Prossimamente saranno organizzate altre uscite didattiche di approfondimento e di scoperta di altre bellezze del territorio nisseno

Queste attività si rivelano altamente proficue poiché aiutano i ragazzi ad integrarsi, a conoscere il loro territorio, a sviluppare la motivazione all’apprendimento e le non cognitive skilks.

Al progetto erano presenti i seguenti docenti Marilena Pelonero(referente del progetto),, Ilaria Testaquatra, Lia Marotta, IVana Passero, Michele Romano e Stefania Ferrara ,assistente alla comunicazione.

Erano inoltre presenti Valentina Amico e Marco Cocciadiferro, tirocinanti del TFA sostegno dell’università degli Studi Kore di Enna con la quale la scuola collabora in modo attivo da tempo.

Un grazie a tutti i ragazzi che hanno saputo dimostrare di essere educati e desiderosi di scoprire e vivere il loro territorio in modo attivo e consapevole e alla Pro Loco per la collaborazione. (Marilena Pelonero)