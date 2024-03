Basket Serie C. L’Invicta batte 77-65 lo Sport Club Gravina e torna al successo

Un’Invicta generosa e sempre in partita ha battuto 77-65 lo Sport Club Gravina in un confronto molto combattuto che s’è disputato al Pala Cannizzaro.

Il quintetto di coach Peppe Spena ha disputato un incontro parecchio volitivo che lo ha portato a chiudere in vantaggio il primo quarto di gioco. La reazione degli ospiti, tuttavia, ha fatto si che i catanesi riuscissero a chiudere il primo tempo sul 36-38.

Nel secondo tempo, comunque, l’Invicta ha cambiato marcia riuscendo, grazie ad una grandissima prestazione di Damiano (nella foto, autore di 31 punti e miglior realizzatore del match) a riportarsi in vantaggio nel terzo quarto 57-52, per poi chiudere il discorso nell’ultimo set sul 77 – 65.

L’Invicta comune resta quinta in classifica nel campionato di serie C in quanto il Basket School Gela ha vinto a sua volta a Messina contro la Domenico Savio Messina. Ora l’attenzione è tutta concentrata sull’impegno esterno del prossimo 9 marzo che vedrà i nisseni impegnati contro Svincolati Academy (ore 19).