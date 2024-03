Al via la Stagione 1 di Suicide Squad: Kill the Justice League con il Joker

(Adnkronos) – Warner Bros. Games in collaborazione con DC ha annunciato il rilascio della Stagione 1 di Suicide Squad: Kill the Justice League, un aggiornamento gratuito del contenuto scaricabile (DLC) ora disponibile per tutti i giocatori su PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC, attraverso le piattaforme Steam ed Epic Games Store. La nuova stagione introduce nel gioco il Joker come membro aggiuntivo della Task Force X, unendosi ai personaggi già noti quali Harley Quinn, Deadshot, Captain Boomerang e King Shark in un'avventura ambientata in un Elseworld, un universo alternativo invaso da Brainiac. La presenza del Joker, interpretato come una versione alternativa dell'iconico supercriminale dell'universo DC, aggiunge un nuovo livello di caos e follia al gioco. Un nuovo video promozionale offre ai fan un assaggio dell'Elseworld del Principe Clown del crimine, sottolineando la sua caratterizzazione unica all'interno del gioco. La Stagione 1 di Suicide Squad: Kill the Justice League arricchisce il titolo con una serie di contenuti aggiuntivi tra cui nuove incursioni e roccaforti, missioni ed attività, oltre a una varietà di oggetti cosmetici. I giocatori avranno inoltre l'opportunità di affrontare varianti dei boss della Justice League e di accedere a nuovo equipaggiamento ispirato a noti supercriminali dell'universo DC, come lo Spaventapasseri e Due-Facce, e a nuove armi basate su personaggi quali il Cappellaio Matto, Merlyn, Dr. Psycho, Anti-Flash e Black Manta. Suidice Squad: Kill the Justice League è un titolo che si colloca all'interno del genere sparatutto d'azione in terza persona, sviluppato da Rocksteady Studios, noti per la celebre serie Batman: Arkham. Il gioco permette ai giocatori di impersonare alcuni tra i più celebri supercriminali dell'universo DC, impegnati in una missione apparentemente impossibile: sconfiggere i supereroi della Justice League nella città di Metropolis. Il gioco è attualmente disponibile su PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC tramite Steam ed Epic Games Store. —tecnologiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)