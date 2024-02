Terza Categoria. S’è chiuso sullo 0-0 il big match del “Palmintelli” a porte chiuse tra Pro Nissa e Caterinese

In Terza categoria s’è chiuso 0-0 l’atteso big match di giornata tra la Pro Nissa, seconda in classifica, e la Caterinese prima in classifica. Al Palmintelli s’è giocato a porte chiuse. Tuttavia, non sono mancate le emozioni tra due squadre che si sono affrontate con grande personalità e senza timori reverenziali.

Ne è uscita fuori una partita maschia nel corso della quale la Caterinese ha avuto la sua migliore occasione con Nahi, mentre la Pro Nissa ha avuto la sua occasione migliore con Jallow.

In ogni caso, le due squadre ci hanno messo cuore, grinta e carattere dando vita ad una gran bella sfida nella quale è mancato solo il gol. In classifica tutto è rimasto immutato con la Caterinese che ha conservato 4 punti di vantaggio sulla Pro Nissa.