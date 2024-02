Terza Categoria. Domenica 4 febbraio, al “Palmintelli” Pro Nissa – Caterinese” si svolgerà a porte chiuse

Il Comune di Caltanissetta comunica che, in attesa della convocazione della Commissione Tecnica Comunale di Vigilanza sui Pubblici Spettacoli per la verifica delle condizioni di agibilità dell’impianto sportivo “Palmintelli”, l’accesso alla struttura sarà consentito solo ed esclusivamente ad atleti, allenatori, arbitri e dirigenti accompagnatori.

Pertanto, l’incontro di calcio “Pro Nissa vs ASD Caterinese” valido per il Campionato di 3ª Categoria, in programma domani, 4 febbraio ore 15:00, allo stadio Palmintelli, dovrà svolgersi a porte chiuse in assenza di pubblico.

L’incontro, per altro, è molto atteso dal momento che le due squadre sono separate in classifica da appena 6 punti. La Caterinese è capolista, mentre la Pro Nissa insegue con 6 punti di ritardo.