Tenta furto lanciando lavandino contro ingresso bar a Palermo: immagini diffuse sui social da titolari esercizio commerciale

Un uomo ha lanciato un lavandino contro la porta d’ingresso del bar Dante Cafè a Palermo. Il locale in via Dante ha subito danni al vetro. A denunciare quanto accaduto gli stessi titolari dell’esercizio commerciale che hanno postato le foto del tentato furto sulle pagine social.

“È con grande dispiacere e amarezza che condividiamo con voi quanto accaduto questa sera. Intorno alle 22:56 un individuo ha tentato di distruggere la porta d’ingresso del nostro amato Dante Café scagliando un lavandino. Il video che riprende l’individuo è già nelle mani delle autorità – scrivono i titolari – Questi atti di violenza non solo danneggiano il nostro locale, ma macchiano l’immagine della nostra bellissima città di Palermo. Siamo profondamente sconvolti per quanto accaduto stanotte ma promettiamo di non lasciarci intimidire e di continuare a servire la nostra comunità con amore e dedizione. Grazie a tutti coloro che ci supportano e che continueranno a supportarci in questo momento difficile”.