Serie D. La Sancataldese perde 3-0 con il Città di Sant’Agata di Militello: prestazione da dimenticare

Nel Girone I del campionato di serie D, sconfitta esterna netta quanto pesante, quella patita oggi pomeriggio dalla Sancataldese. I verdeamaranto hanno perso 3-0 contro il Città di Sant’Agata di Militello. Un confronto chiuso già nella prima frazione di gioco nella quale i padroni di casa sono andati a segno con le reti di Savarino, Mincica e Alagna. Un tris che ha messo al tappeto una Sancataldese apparsa da subito fragile e poco concreta al cospetto di una squadra di casa che, invece, ha saputo da subito indirizzare la gara nel verso desiderato.

Il neo allenatore dei verdeamaranto Francesco Passiatore non possiede e non poteva certo possedere la classica bacchetta magica da applicare su una squadra che in questo periodo non riesce ad esprimere il suo potenziale. Oggi la Sancataldese ha perso nettamente in un match nel quale bisogna anche evidenziare i meriti degli avversari che, per altro, non sono pochi. Il Città di Sant’Agata di Militello s’è dimostrata squadra molto ben organizzata contro una Sancataldese che non è riuscita a dare sostanza e qualità alla propria prestazione.

Commovente il sostegno del gruppo del tifo organizzato del Commando Neuropatico che ha seguito e sostenuto la squadra dall’inizio alla fine. Per il resto null’altro di positivo da una trasferta che in casa verdeamaranto bisognerà dimenticare prima possibile. Ora arriva, salutare, la pausa per poi affrontare in casa il 18 febbraio il Ragusa in un confronto nel quale la Sancataldese dovrà ritrovare se stessa per riprendere la corsa verso la salvezza diretta.