Serie D. La Sancataldese, con in panchina il nuovo tecnico Francesco Passiatore, cerca conferme e punti a Sant’Agata di Militello

E’ un match da non sottovalutare, quello che domani, domenica 4 febbraio alle 14,30 si gioca allo stadio Biagio Fresina di Sant’Agata di Militello. Per la 26^ giornata si trovano di fronte la Sancataldese del nuovo tecnico Passariello che ha firmato l’accordo che lo lega alla società verdeamaranto dove ha preso il posto di Accursio Sclafani.

In terra messinese la Sancataldese affronta il Città di Sant’Agata Militello in un match che si annuncia parecchio incerto. I verdeamaranto sono reduci dalla brillante affermazione di domenica scorsa al Mazzola contro la Gioiese.

Un match risolto grazie ad un gol di capitan Calabrese, ma che, al di la dei tre punti conquistati, non è stato accolto con entusiasmo dalla tifoseria verdeamaranto. Nel frattempo, dopo la gara vittoriosa con la Gioiese, è arrivato il nuovo tecnico Francesco Passiatore sulla panchina della Sancataldese, per cui il match con il Sant’Agata di Militello (ore 14,30) assume una certa importanza proprio per valutare l’impatto che il cambio di panchina ha avuto sulla squadra, anche se, contro la Gioiese, non sedeva più Sclafani.

Domenica la Sancataldese si troverà di fronte la quarta forza del campionato; una squadra molto ben organizzata che ha totalizzato 37 punti in classifica appaiata al Reggio Calabria. Insomma, una squadra da prendere con le molle, contro la quale ci vorrà la Sancataldese dei giorni migliori.