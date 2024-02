Salvini “Sul terzo mandato decida il Parlamento”

ROMA (ITALPRESS) – Sul terzo mandato a sindaci e governatori “decida il Parlamento. E’ una questione di democrazia”. Lo ha detto il vicepremier e ministro delle Infrastrutture, Matteo Salvini, a “Mattino Cinque News” su Canale 5. “Sul terzo mandato è una questione di democrazia. Mi metto nei panni di chi ha un buon sindaco o un buon governatore e, dopo due mandati, non può più rivotarlo per legge. Secondo me perde qualcosa. Per i ministri – ha aggiunto – c’è un limite di mandati? Per i parlamentari italiani o per i parlamentari europei c’è un limite di mandati? No. Se uno si trova il sindaco bravo o il governatore bravo, per me sarebbe utile che potesse rivotarlo”. In ogni caso, “sicuramente il centrodestra non si dividerà sul terzo mandato o su questioni politiche”, ha concluso Salvini.

