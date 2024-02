Palermo, non paga il biglietto e schiaffeggia guardia giurata sul tram

Aggressione a bordo di un tram dell’Amat, l’azienda che a PALERMO gestisce il trasporto pubblico. Una guardia giurata è stata colpita sulla linea 3 del tram da un passeggero che non voleva pagare il biglietto. Il verificatore è stato schiaffeggiato da un uomo, che è scappato non appena l’autista ha fermato il tram in zona Uditore per chiedere l’intervento dei carabinieri.

La guardia giurata ha presentato denuncia ai carabinieri di Borgo Nuovo e ha visionato le foto segnaletiche per risalire all’identità dell’aggressore. A quanto pare sarebbe un passeggero che prende abitualmente il tram rifiutandosi di pagare il biglietto. L’aggressione alla guardia giurata ha costretto l’autista a fermare il servizio