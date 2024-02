Minacce di morte alla madre per avere soldi, arrestato

I carabinieri della stazione di Valderice (TRAPANI) hanno arrestato un 41enne per atti persecutori e maltrattamenti in famiglia. L’uomo è stato arrestato in flagranza ‘differita’. Dalle indagini, infatti, sarebbero emersi gravi indizi di colpevolezza in ordine alle minacce di morte e richieste di denaro nei confronti della madre.

L’art. 382 – bis consente l’arresto in flagranza ‘differita’ di colui che, sulla base di documentazione digitale o di altra legittimamente acquisita, risulti inequivocabilmente l’autore del fatto, sempre che l’arresto sia compiuto non oltre il tempo necessario alla sua identificazione e, comunque, entro le quarantotto ore dal fatto. Dopo l’udienza di convalida l’uomo è stato condotto in carcere a TRAPANI.