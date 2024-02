Caltanissetta: liceali del Coreutico R.Settimo vincono 3 borse di studio al Concorso Artedanza Sicilia

Le studentesse di IIIAD e VAD dell’indirizzo Coreutico del Liceo “R. Settimo” di Caltanissetta hanno conquistato la giuria del concorso di danza “Artedanza Sicilia”.

Le allieve dell’istituto diretto da Irene Cinzia Maria Collerone hanno presentato una coreografia della professoressa di Danza contemporanea Ambra Lo Turco, creata in occasione della Giornata contro la violenza sulle donne.

Un’esibizone che era stata già messa in scena al teatro Margherita alla presenza del Prefetto, della Presidente della Corte d’appello e altre autorità.

In quell’occasione la performance era stata notata, per la qualità del messaggio e dell’esecuzione, anche dal patron e organizzatore del concorso Ernesto Trapanese che, notando l’apprezzamento del pubblico in sala – tra istituzioni e cittadini – aveva invitato la scuola a iscrivere le studentesse al concorso.

Una visione che è stata confermata anche dalla giuria di Artedanza Sicilia che ha premiato il corpo di ballo con 3 distinte borse di studio: iscrizione ad un nuovo concorso, audizione per una nuova produzione del Lago dei Cigni e stages con il maestro e coreografo Alex Atzewi.

Il viaggio per queste aspiranti ballerine professioniste continua su altri palcoscenici e nuovi insegnanti e talent scout.