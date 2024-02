Caltanissetta, “la violenza nello sport”: convegno organizzato dalla delegazione provinciale F.I.G.C-LND

Martedì 30 gennaio si è svolto presso l’Auditorium dell’ I.I.S. “A. Volta” di Caltanissetta un incontro rivolto agli alunni delle classi del Liceo Scientifico ad indirizzo sportivo dal titolo “La violenza nello sport“.

L’incontro è stato organizzato dalla Delegazione Provinciale F.I.G.C-LND di Caltanissetta. Sono intervenuti all’incontro il Dirigente Scolastico Prof. Vito Parisi, il Delegato Provinciale FIGC-LND Giorgio Vitale , il Dott. Alessandro Cereda Psicologo e Psicoterapeuta rappresentante degli allenatori di calcio, il dott. Arcangelo Graci Commissario della Polizia di Stato, la Prof.ssa Michela Di Gangi Responsabile calcio femminile provinciale.

Gli interventi sono stati accompagnati da immagini e riflessioni a cui è seguito un dibattito animato e condotto dagli intervenuti nel quale i ragazzi si sono confrontati ed hanno esternato i vari punti di vista. Il Delegato Giorgio Vitale ha focalizzato il suo intervento sul nucleo di valutazione contro la violenza negli stadi descrivendone le componenti e ponendo l’accento sull’importanza di una valida sinergia tra le varie componenti.

Il Dott. Cereda partendo dagli input visivi dati dai filmati mostrati ha posto l’accento sull’importanza delle figure di riferimento per i giovani in ambito sportivo ed agonistico dagli allenatori alle stesse famiglie. Il Dott. Graci ha portato la sua esperienza sia come Commissario che come responsabile della squadra tifoserie della DIGOS, facendo un exursus storico normativo sulle norme e sui gravi fatti successi negli stadi e al di fuori che hanno portato all’istituzione attuale dei DASPO. La prof.ssa Di Gangi ha posto l’attenzione sui vari tipi di violenza in ambito sportivo e come ancora anche sul web la violenza ed il gender-gap sono evidenti. La scuola e la famiglia devono essere modelli di riferimento attivo di buone pratiche di legalità e di civiltà nei comportamenti verso gli altri.

Infine il Dirigente Scolastico Parisi ha voluto riassumere i punti salienti dell’incontro ponendo spunti di riflessione nei quali è emersa l’importanza che le norme e le buone pratiche di correttezza e comportamento possano essere un modus vivendi e che i valori dello sport debbano essere trasferiti in tutti gli ambiti della nostra quotidianità.