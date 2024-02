Caltanissetta, il Mottura celebra la Giornata del Ricordo delle Foibe con Anna Maria Bruno Stella

Ogni anno, nella settimana che ingloba il 10 febbraio, l’I.I.S.S.”Sebastiano Mottura” di Caltanissetta celebra la giornata del ricordo delle vittime delle Foibe.

Un momento formativo molto importante che stimola, negli alunni dell’istituto del viale della Regione, il bisogno a non dimenticare nessuna vittima, non insabbiare alcuna narrazione storica, non cadere nell’errore di ripetere gli sbagli del passato.

Ospite d’eccezione, anche quest’anno, è stata Anna Maria Bruno Stella, figlia del martire nisseno Luigi Bruno.

“Per noi è molto importante non far passare inosservate le ricorrenze, le celebrazioni e le giornate mondiali, nazionali e internazionali dedicate ai vari temi e valori sui quali sensibilizzare le nuove generazioni – ha commentato la dirigente Laura Zurli introducendo la testimonianza -. I nostri ragazzi, grazie al prezioso supporto collaborativo di tutto il corpo docente, vengono coinvolti in varie attività e iniziative al fine di riflettere e per mantenere in vita il ricordo di ciò che è stato”.

Il giorno del ricordo conserva e rinnova la memoria della tragedia degli italiani e di tutte le vittime delle foibe, dell’esodo dalle loro terre degli istriani, fiumani e dalmati nel secondo dopoguerra.

“Questa storia non deve essere dimenticata ma essere conosciuta da tutti” ha sottolineato Anna Maria Bruno Stella.







La giornata formativa è stata organizzata con la grande partecipazione emotiva di tutta la comunità motturina sotto la magistrale guida delle docenti referenti del progetto “Ricorrenze”, le professoresse Kety Bellia, Debora Di Pietra e Tiziana Fonti.

Una folta delegazione di studenti del Mottura ha seguito all’interno dell’aula magna il docu-film prodotto dalla Bruno-Stella insieme ai professori Fernando Barbieri e Laura Abbaleo con l’associazione Laboratorio dei Sogni di Caltanissetta. Dopo la visione dello stesso, i ragazzi hanno potuto ascoltare la testimonianza diretta della triste storia che per anni è stata lasciata al buio. Presenti all’evento anche il Maestro Michele Petitto e i ragazzi del Conservatorio “ V.Bellini” di Caltanissetta, Carmela Caponetto, Gabriele Ferrara e Mattia Cancelliere che hanno eseguito il brano “Il giorno del ricordo” di Alberto Giuliani con il testo di Anna Maria Bruno.

Infine i ragazzi hanno recitato e interpretato delle poesie ma anche mostrato “Il Manifesto del Mottura”, un prodotto multimediale che testimonia l’importanza della storia di Luigi Bruno e della sua coraggiosa, instancabile e combattiva figlia Anna Maria.