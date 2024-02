Caltanissetta, gli ospiti del Mazzone accolgono la Compagnia Nazionale Danza Storica

Dopo la lunga pausa di “protezione” imposta dalla pandemia da Covid-19 è tornata, alla Fondazione Carlo Mazzone, la Compagnia Nazionale di Danza Storica. E’ tornata per riportanto un evento da sempre considerato, dagli ospiti che risiedono nella struttura del centro storico nisseno, un appuntamento fisso durante il quale si vive un’immersione in un’epoca passata.

Un centinaio di persone – 14 dei quali appartenenti alla Compagnia e un’ottantina di residenti al Mazzone e dai loro familiari – hanno danzato tutti insieme nell’elegante salone per circa un paio d’ore. Un’iniziativa che, come ha sottolineato il direttore Padre Gaetano Canalella, coadiuvato nella gestione dalla signora Maria Teresa Richiusa, è stata particolarmente apprezzata e attesa con gioia.

Le donne, con le loro abbondanti gonne di preziosa crinolina, e gli uomini, con i loro eleganti frac, hanno coinvolto gli ospiti presenti mostrando loro i passi di danza, da eseguire sempre contraddistinti dall’eleganza e dal garbo tipico di quell’epoca passata.

Nell’Ottocento gli eventi sociali, soprattutto se legati al ceto elevato, erano caratterizzati da una serata da ballo e le regole dell’etichetta dovevano essere ben note e rispettate.

La Compagnia Nazionale di Danza Storica. Accademia di Alta Società è un’associazione culturale che si occupa prevalentemente dello studio e della diffusione della Danza Storica dal Rinascimento all’inizio del ‘900. E’ presieduta da Nino Graziano Luca che la dirige artisticamente in quanto studioso appassionato, cultore della materia, amante del bello e di quell’armonia unica donata dalla danza. Dagli esordi a oggi l’associazione è diventata una realtà presente in tutta l’Italia e in Sicilia si trova, oltre che a Caltanissetta, anche a Palermo, Catania, Santa Margherita Belice e Siracusa.

Nella nostra città i ballerini sono seguiti dalla maestra Laura Mancuso e, oltre al loro appuntamento settimanale, partecipano a eventi e iniziative di ampio respiro.

Tra lGran Balli e Tè Danzanti, la Compagnia organizza un ricco programma di attività associative indirizzate ad appassionati di tutte le età, finalizzate a produrre numerose forme di socializzazione culturale con lo strumento principale delle danze storiche ma anche attraverso altre forme di espressione artistica. Ed è proprio per supportare questa visione che la compagnia nissena ha incontrato gli ospiti del Mazzone allietandoli tra Valzer, Polke, Quadriglie, Contraddanze, Galop, Polonaise e Mazurke.

La Compagnia nazionale di Danze Storiche ha calcato anche importanti palcoscenici e set televisivi e cinematografici ballando – solo per citare due casi – con Roberto Bolle e nella fiction “Leoni di Sicilia” con Miriam Leone e Michele Riondino.

A Caltanissetta, ogni anno, la Compagnia accoglie l’invito del Picnic storico che viene organizzato dall’associazione “Vivere l’Ottocento” per rievocare un’antica tradizione che i nisseni seguivano nella settimana nella quale si festeggiava il Patrono cittadino, San Michele Arcangelo.

Un’occasione per uscire dalle sale da ballo e far scoprire ai curiosi passanti il fascino di quest’epoca passata.

E alla fine del gioioso pomeriggio i ballerini della Compagnia hanno salutato gli ospiti con la promessa di tornare ancora a danzare con loro.