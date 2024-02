Basket maschile serie C. A Giarre l’Invicta Basket punta a mantenere il 4° posto in solitario

Nel campionato di basket maschile di serie C, impegno esterno per l’Invicta Basket che affronta in trasferta il Basket Giarre domenica 4 febbraio alle 18,30. I catanesi sono a quota 12 e hanno pertanto 8 punti di distanza rispetto all’Invicta che, di punti, ne ha invece 20.

L’Invicta arriva all’impegno di domani carico al punto giusto. I nisseni di coach Giuseppe Spena hanno iniziato benissimo il girone di ritorno battendo sia Domenico Savio Messina che Nuova Pallacanestro Marsala, e intendono proseguire in questa direzione.

Ecco perchè la gara di Giarre può risultare importante nell’economia del campionato dell’Invicta. La squadra sarà ancora una volta imperniata suk capocannoniere del campionato Railans, ma anche su Paride Giusti. Un quintetto che sta dando grosse soddisfazioni alla società del presidente Concetto La Malfa.