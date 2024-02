Al “Pala Cannizzaro” il 3 e 4 febbraio Campionato regionale Federkombat

CALTANISSETTA. 430 atleti provenienti da tutta la Sicilia, con a seguito accompagnatori, allenatori e staff tecnici, domani e domenica, 3 e 4 febbraio 2024, parteciperanno alla seconda tappa del campionato regionale Federkombat, in programma al Palacannizzaro di Caltanissetta.

Un evento, promosso dalla Federkombat (Federazione Italiana Kickboxing, Muay Thai, Savate, Shoot Boxe e Sambo) in collaborazione con il Comune di Caltanissetta e la Dragon Academy Group, che promette spettacolo e adrenalina per gli amanti delle arti marziali e non solo.

Sabato 3, a partire dalle 15:00, e domenica 4 febbraio, dalle ore 09:00, combatteranno sul ring, allestito per l’occasione all’interno del Palazzetto di viale Stefano Candura di Caltanissetta, 430 atleti siciliani che si contenderanno la qualificazione alle fasi nazionali.

«Ringrazio i responsabili della Dragon Academy Group per essere riusciti a far disputare anche quest’anno a Caltanissetta una tappa del campionato regionale Federkombat. I nostri impianti sportivi devono servire anche da attrattori per far venire a Caltanissetta persone da fuori, e questo evento, oltre a offrire un sicuro spettacolo sportivo, in questi giorni porterà centinaia di persone che contribuiranno all’economia della nostra città» dichiara il sindaco Roberto Gambino.