VALLELUNGA. Il sindaco Giuseppe Montesano ha reso noto che il servizio mensa scolastica prenderà avvio nella giornata di martedì 16 gennaio e sarà rivolto agli utenti della scuola materna e scuola elementare.

Il primo cittadino nel ritenersi soddisfatto per l’avvio di un servizio così importante per la cittadinanza e per l’utenza scolastica, ha anche sottolineato che i genitori interessati posso ritirare i buoni pasto presso gli uffici della segreteria comunale.