Sicilia, incendio in un’abitazione: donna salvata dalle fiamme da due coraggiosi cittadini

Nei giorni scorsi un incendio è divampato da un condominio di via Campo Sportivo a Leonforte.

Due cittadini, intervenuti con tempestività, hanno afferrato e portato fuori una donna che si trovava riversa a terra priva di sensi mentre la sua abitazione in quel momento era avvolta da fiamme e fumo.

Sul posto, dopo la segnalazione, sono arrivati subito i soccorsi e, in particolare, il personale dei Vigili del Fuoco e della Polizia di Stato del Commissariato distaccato di P.S. di Leonforte.

Li presente anche un appartenente del suddetto Commissariato che, libero dal servizio, si è adoperato per mettere in sicurezza la zona dove stava divampando l’incendio, in quel momento affollata da numerose persone.

I poliziotti hanno così favorito le operazioni di soccorso.

La donna soccorsa è stata trasportata al pronto soccorso per verificare lo stato di salute dopo l’abbondante inalazione di fumi sprigionati dall’incendio divampato.

Sulla base delle prime informazioni ricevute e sentito il personale dei Vigili del Fuoco si è appreso che l’incendio si era propagato per un probabile corto circuito.