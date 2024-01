Serie D. Sconfitta esterna 2 – 0 per la Sancataldese sul campo del Siracusa: la decidono Sarao e Sena

Sconfitta esterna per la Sancataldese. La squadra del tecnico Accursio Sclafani ha perso 2-0 al cospetto del Siracusa. La gara, valevole per la 22^ giornata del campionato di serie D (Girone I), ha visto i padroni di casa portarsi in vantaggio al 36’ su rigore trasformato da Sarao.

Sei minuti dopo è arrivato il raddoppio con Sena. Un uno due terrificante che non ha lasciato scampo alla squadra verdeamaranto del presidente Ivano La Cagnina. Il Siracusa s’è dimostrato squadra ben organizzata e in grado di poter cogliere il risultato pieno.

Gli aretusei hanno ancora una volta dimostrato quanto eccellente sia il loro rendimento tra le mura amiche contro una Sancataldese alla quale non è bastata la buona volontà. Comunque, il tecnico della Sancataldese ha proposto una massiccia turnazione che potrebbe rivelarsi l’arma in più della Sancataldese in vista del match casalingo di domenica prossima contro il Portici in casa.

C’è da dire infine che il Commando neuropatico, che tradizionalmente sostiene la prima squadra di San Cataldo, nonostante il turno infrasettimanale, ha avuto modo di sostenere con passione ed entusiasmo la squadra.