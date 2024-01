Serie D. Accursio Sclafani non è più l’allenatore della Sancataldese

Accursio Sclafani non è più l’allenatore della Sancataldese Calcio. Lo ha reso noto la stessa società verdeamaranto in un comunicato nel quale ha reso noto di aver sollevato Accursio Sclafani dall’incarico di allenatore responsabile della prima squadra.

L’annuncio è arrivato alla vigilia della gara interna contro la Gioiese in programma mercoledì al Valentino Mazzola. La società ha espresso ringraziamenti per la serietà mostrata dal tecnico augurandogli il meglio per il prosieguo della carriera. Nelle prossime ore la Sancataldese dovrebbe rendere noto il nome del suo sostituto. (foto Sancataldese Calcio Official)