Santa Caterina. Il cibo avanzato della refezione scolastica sarà devoluto agli “amici a quattro zampe”

SANTA CATERINA. Nel corso della riunione di insediamento della Commissione Mensa, a cui erano presenti l’Assessore dott.ssa Lo Re Palmina, la Consigliera di maggioranza signora Mammolito Rosetta, il capo settore quarto dott.ssa Aleo Rosa, l’insegnante Sottosanti Grazia Maria e i genitori signore Bartolotta Chiara e Selvaggio Bianca, quest’ultima nominata durante la riunione presidente della commissione per l’anno scolastico in corso, è stato proposto in maniera unanime da tutti i presenti, di poter devolvere giornalmente il cibo avanzato nella refezione ai cani ospiti dell’Associazione A-F-FIDO ODV.

Il Sindaco Dott. Giuseppe Ippolito, che ha voluto portare di presenza il suo saluto alla Commissione appena insediata, ha plaudito il generoso gesto verso l’Associazione ricordando con ammirazione l’importante lavoro svolto dai volontari: Sabatino Mario, Sartella Ilaria, Fiandaca Grazia Maria e Tabarelli Valentina che quotidianamente e instancabilmente si occupano degli “amici a quattro zampe” del nostro territorio.

Dopo comunicazione alla Ditta Appaltatrice CPS Evo Srl di Caltanissetta e con il benestare della Dirigente Scolastica Dott.ssa Amico Claudia, in data odierna, l’Assessore dott.ssa Lo Re in presenza della capogruppo di maggioranza signora D’Anca Sannia, della volontaria dell’Associazione signora Fiandaca Grazia, e di una rappresentante dei genitori, facente parte della Commissione mensa signora Bartolotta Chiara, ha comunicato alle cuoche delle due cucine S. Anna e Madre Teresa, l’accordo con l’Associazione per cui i cibi rimasti potranno, da subito, essere elargite all’Associazione Cinofila A-F-FIDO ODV.

L’assessore Lo Re, con soddisfazione ha detto: “la realizzazione della Mensa Comunale, inesistente nel nostro paese dal lontano 2011, ha richiesto a questa amministrazione un percorso lungo e difficile ma oggi siamo doppiamente felici perché sta servendo, oltre che a soddisfare le esigenze didattico-educative dei nostri alunni, anche a rispondere ad un’altra importante e giusta causa sociale; tutto ciò convalida la tesi che sosteniamo da sempre ossia che in realtà piccole come la nostra, qualunque azione ha conseguenze dirette e indirette su tutta la comunità per cui ognuno di noi e tutti insieme, come in questa occasione in cui l’accordo di più forze sociali ha dato un positivissimo esito, abbiamo il dovere di operare per la crescita dei servizi e con essi del nostro paese nella sua interezza”.

L’Amministrazione Ippolito proprio durante le feste natalizie ha voluto incontrare l’Associazione A-F-FIDO per ascoltarne le esigenze e progettare insieme fin da subito soluzioni e attività che da una parte facilitino il difficile compito dei giovani volontari e dall’altra sensibilizzino la cittadinanza verso il tema della “Cultura Cinofila”.