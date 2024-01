Max Pezzali fa tappa anche a Messina con Max Forever (Hits only): martedì 9 luglio

Si aggiunge un nuovo appuntamento al Max Forever (Hits only), il nuovo tour negli stadi di Max Pezzali che si terrà nell’estate 2024, prodotto da Vivo Concerti: martedì 9 luglio 2024 l’artista si esibirà allo Stadio San Filippo di Messina. I biglietti saranno disponibili online su www.vivoconcerti.com da lunedì 22 gennaio 2024 alle ore 15:00 e in tutti i punti vendita autorizzati a partire da sabato 27 gennaio 2024 alle ore 11:00.

Milano, 20 gen. (askanews) – Si aggiunge un nuovo appuntamento al Max Forever (Hits only), il nuovo tour negli stadi di Max Pezzali che si terrà nell’estate 2024, prodotto da Vivo Concerti: martedì 9 luglio 2024 l’artista si esibirà allo Stadio San Filippo di Messina. I biglietti saranno disponibili online su www.vivoconcerti.com da lunedì 22 gennaio 2024 alle ore 15:00 e in tutti i punti vendita autorizzati a partire da sabato 27 gennaio 2024 alle ore 11:00. Max Pezzali è stato inoltre annunciato tra gli headliner della seconda giornata del Red Valley Festival, unica data estiva fuori dagli stadi, e farà cantare tutta l’Olbia Arena giovedì 15 agosto 2024. Max Pezzali è l’indiscusso protagonista della stagione live italiana 2022/2023 con un doppio appuntamento allo stadio San Siro, un tour invernale di oltre 30 date interamente sold out nei palazzetti e un travolgente Circo Massimo, totalizzando oltre 520mila presenze – si esibirà nuovamente live nel 2024 con un tour negli stadi italiani. Con uno show completamente rinnovato, palco e scenografie inedite pensate appositamente per questa nuova tournée, Max è pronto a far scatenare i fan sulle canzoni che sono diventate la colonna sonora della vita di almeno tre generazioni. Max Forever (Hits only) sarà una nuova imperdibile opportunità per partecipare a un ciclo di serate epocali tra sorrisi, gioia e ricordi che coinvolgono tutti, dai fedelissimi fan della prima ora fino ai più giovani, grazie a hit dai testi entrati ormai a far parte della cultura pop italiana. Max Forever (Hits only) Calendario date domenica 09 giugno 2024 -Trieste mercoledì 19 giugno 2024 -Torino domenica 23 giugno 2024 -Bologna giovedì 27 giugno 2024 – Roma domenica 30 giugno 2024 – Milano lunedì 01 luglio 2024 – Milano martedì 02 luglio 2024 – Milano martedì 09 luglio 2024 – Messina giovedì 15 agosto 2024 Red valley festival 2024 | Olbia

