Incidente stradale in via Lanza di Scalea, a PALERMO. La vittima è un motociclista, Filippo La Barbera, di 43 anni. Viaggiava su uno scooter Beverly, quando è finito a terra nei pressi di un supermercato. Sul posto sono intervenuti gli agenti della sezione infortunistica della polizia municipale. Indagini sono in corso.