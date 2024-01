Con la sua auto urta un’altra vettura, esce di strada e finisce in mare: morto 19enne

Un 19enne è morto a Capoterra, nella città metropolitana di Cagliari, in un incidente stradale avvenuto lungo la statale 195. L’auto guidata dal giovane avrebbe urtato un’altra vettura che arrivava dal senso opposto per poi uscire di strada, ribaltarsi e finire in mare.

La vittima è morta sul colpo. L’incidente è avvenuto all’altezza di La Maddalena spiaggia. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, la polizia municipale di Capoterra e il 118.

Illesi gli occupanti dell’altra auto coinvolta nell’incidente, a bordo della quale viaggiavano marito, moglie e due figli. L’auto guidata dal 19enne avrebbe urtato l’altra vettura durante un sorpasso. (Tgcom 24)