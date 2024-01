Caltanissetta, Betlemme agli Angeli: il Presepe Vivente accoglie l’arrivo dei Re Magi

Si concluderà oggi pomeriggio, dalle ore 18, la XIII edizione di “Betlemme agli Angeli”, la manifestazione che ripercorre la nascita di Gesù con un presepe vivente allestito nello storico quartiere arabo.

L’evento, che si sviluppa in più giornate dalla notte della vigilia di Natale fino all’arrivo dei Re Magi nella stalla con il bambinello, è guidata dalla Parrocchia San Domenico e dal Parroco Giuseppe di Rocco con il valido supporto di quelli che ormai sono definiti gli “animatori della buona notizia”, residenti del quartiere che con passione e dedizione ogni anno, dalla metà di novembre, si adoperano per riallestire e addobbare i locali per renderli il più possibile simili a quello che poteva essere un villaggio di 2000 anni fa.

Una manifestazione molto apprezzata e partecipata non soltanto dai nisseni ma da molti visitatori che arrivano dai paesi e province limitrofe per potersi immergere nell’atmosfera natalizia tra botteghe che risalgono a un’antica epoca.

Il programma per questo pomeriggio, Epifania del Signore, inizierà alle 18:00 quando ci sarà l’arrivo dei Re Magi a cavallo davanti alla chiesa San Domenico. Gli animatori del presepe, in corteo, precederanno i Re Magi fino in piazza Garibaldi per poi ritornare al quartiere arabo passando da Corso Vittorio Emanuele e via Medaglie d’Oro. Dopo l’ingresso dei Re Magi, che affiancheranno la Sacra Famiglia nella grotta, il Presepe sarà aperto per i visitatori.

Quello del 2023 è stato un presepe “celebrativo” poiché ricorrono gli 800 anni dalla creazione del primo presepe vivente che San Francesco ha voluto organizzare a Greccio per mostrare prima di tutto a sé stesso e poi ai suoi fratelli <<l’umiltà di Dio che scende in terra>> e non poteva mancare, anche a Caltanissetta, un segno francescano rievocativo.

Tra le novità di questa edizione la scelta di far alternare la Sacra Famiglia nelle diverse serate di apertura. Un messaggio che vuole sottolienare come ciascuno possa sentirsi protagonista di questo miracolo a prescindere dall’età, dalle condizioni sociali e dalle origini e provenienza geografica.

“Il mistero del Natale Dio che si fa uomo, in tutta la sua fragilità, è strettamente legato al mistero eucaristico – aveva commetanto il parroco Giuseppe Di Rocco all’esordio di questa XIII edizione -. Gesù ha detto <<io sono il pane vivo disceso dal cielo>>. Lo stesso Gesù che contempliamo bambino nel presepe e quello che poi riceviamo e adoriamo nell’eucarestia”.

Un presepe vivente benedetto la vigilia di Natale da S.E. Mons. Mario Russotto che al termine della celebrazione eucaristica in Cattedrale è sceso, accompagnato da un corteo di fedeli, fino al quartiere arabo per concludere la serata con una preghiera.

“Durante le festività possiamo incontrarci ma solo se verrete al Presepe vivente del quartiere Angeli”. Questa è la risposta che ormai, da molti anni, un folto gruppo di famiglie risponde a chi li invita per “giocate a carte” o “cene in casa” tra amici. E lo fa con gioia, amore e un gran sorriso sulle labbra perchè la partecipazione a questa manifestazione non è dettata da un desiderio di apparire o una voglia di protagonismo bensì una precisa e convinta scelta di fede.

“Trascorrere le festività natalizie affacciati a una finestra a distribuire ceci caldi o focaccine per noi non è un sacrificio poichè questo, con grande umiltà e semplicità, è il nostro modo di evangelizzare e raccontare a chi viene a trovarci il mistero della fede e della nascita di Gesù – hanno raccontato gli animatori del presepe – . Noi siamo il popolo di Dio che ogni giorno gioisce della nascita del ‘bambinello’ e in queste 6 giornate di apertura vogliamo raccontarlo a tutti incoraggiando a non perdere mai la fede e la speranza”.

L’appuntamento, per tutti coloro i quali non vorranno perdersi questa serata conclusiva, è per le ore 18.00 nella chiesa San Domenico.

Le degustazioni sono gratuite e saranno offerte fino a esaurimento scorte. Il biglietto d’ingresso è 4€ per gli adulti e 2€ per i bambini.

Sarà possibile anche chiedere gratuitamente la visita guidata alla Cripta della chiesa e ai presepi realizzati dall’associazione nel salone parrocchiale (servizio curato dall’associazione Moncada).