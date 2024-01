Cabinovia precipita in Tirolo, diversi feriti gravi

Sarebbe precipitata da un’altezza di circa sette metri la cabinovia che si è schiantata con quattro persone a bordo nel comprensorio sciistico di Hochoetz nel Tirolo austriaco. Lo riporta l’emittente austriaca Orf. Le quattro persone sono rimaste gravemente ferite e, come riferito a LaPresse da una portavoce della polizia federale del Tirolo, sono state soccorse e poi portate in ospedale.

Al momento non ci sono informazioni sull’identità dei feriti. Gli altri ospiti del comprensorio sciistico sono stati informati tramite gli altoparlanti della funivia e ora si trovavano in montagna o a valle. Le cause dell’incidente sono ancora oggetto di accertamento, ha affermato Michaela Burger, responsabile della comunicazione della ‘Bergbahnen Hochoetz’, l’azienda che si occupa degli impianti di risalita del comprensorio. Burger parlato di un drammatico incidente in cui sono caduti diversi alberi sul percorso della cabinovia, sottolineando che è altamente improbabile che una cabina si schianti in un caso del genere. “Gli esperti devono chiarire come sia potuto accadere”, ha detto ancora Burger, aggiungendo che non c’era vento al momento dell’incidente.