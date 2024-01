A Caltanissetta arriva la statua della Madonna di Lourdes: il programma del pellegrinaggio

Arriverà a Caltanissetta, il 24 e 25 gennaio, la statua della Madonna di Lourdes. Non è la prima volta che l’associazione cattolica UNITALSI, presieduto nella provincia nissena da Fabio Amico, porta “un angolo di Lourdes tra noi”.

Un “Peregrinatio Mariae”, letteralmente un pellegrinaggio di Maria, era stato organizzato già diversi anni fa riscuotendo grande interesse, devozione e fervore religioso tra i fedeli. Il fercolo sacro era stato portato in processione nel capoluogo nisseno ed esposto per le preghiere e le invocazioni dei fedeli.

Un altro pellegrinaggio, in occasione del 156° anno dall’apparizione della Madonna nella piccola cittadina francese, è stato realizzato a Caltanissetta nel 2014 con una reliquia di Santa Bernardette Soubirous.

Un impegno di costante rinnovo della fede promosso dall’ Unione Nazionale Italiana Trasporto Ammalati a Lourdes e Santuari Internazionali (UNITALSI) che si impegna, ogni anno, a sostenere le categorie fragili, i malati e i devoti che desiderano poter raggiungere Lourdes ex voto o per grazia ricevuta.

Per UNITALSI, dunque, la strada verso il luogo indicato da Santa Bernardette non è a “senso unico” e, in occasione del 120° anniversario dell’associazione cattolica, il comitato locale ha organizzato un nuovo incontro cittadino.

Il programma delle processioni religiose, approvato dalla Diocesi di Caltanissetta e da S.E. Vescovo Mons. Mario Russotto, è il seguente:

Mercoledì 24 gennaio, alle 16.30, la statua della Madonna di Lourdes verrà accolta nella casa di riposo “Moncada – Gurrera” in via Filippo Turati, 46 a Caltanissetta.

Alle 17.15 inizierà la processione che porterà il fercolo fino alla chiesa di San Paolo e accolta dal parroco Padre Leandro Giugno.

Alle 18.00 il vicario diocesano Sac. Mons. Onofrio Castelli celebrerà la Santa Messa.

Giovedì 25 gennaio, sempre nella parrocchia San Paolo, alle ore 09.00 il Sac. Giuseppe Anfuso celebrerà la Santa Messa alla quale seguiranno riflessioni e preghiere personali di chi sceglierà di visitare la Madonna di Lourdes.

Alle ore 11.30 la celebrazione eucaristica sarà officiata da Mons. Onofrio Castelli

Alle ore 16.30 si svolgerà adorazione, S. Rosario e Vespri.

Alle ore 18.00 la celebrazione sarà officiata da S.E. Mons. Mario Russotto.

Alle ore 19.00 con una fiaccolata la città di Caltanissetta saluterà la statua di Maria lasciandola proseguire nel suo pellegrinaggio dopo aver invocato le ultime preghiere personali.

Come ha ricordato Papa Francesco UNITALSI da oltre un secolo promuove e sostiene un cammino di speranza, di vicinanza al prossimo e condivisione di valori svolgendo in prima persona “opere di carità” e dimostrando, con i fatti e non solo con le parole, il vero significato della fede.

Ed è proprio per incoraggiare raccoglimento, conforto e sostegno che tutto il gruppo UNITALSI invita la collettività a non perdere questa opportunità e vivere, in prima persona, un “peregrinatio mariae” che non prevede viaggio o lunghi spostamenti ma, semplicemente, essere presente agli appuntamenti organizzati nella propria città mercoledì 24 e giovedì 25 gennaio 2024.

